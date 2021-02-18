«Мы получили кредит корпорации «ВЭБ.РФ» на проектирование большого комплекса новых отелей, хотим добавить 1300 номеров и центр семейного отдыха. Если все по плану, мы должны получить разрешение на строительство в ноябре и выйти на начало строительства в этом году», — рассказал он.

По словам Забродина, новые объекты проектируются американской архитектурной фирмой с учетом рекомендаций по профилактике коронавируса – с разделением потоков гостей, вентиляционными отсеками и другими особенностями.

«Это будет уникальный проект не только для России, но и, думаю, в мире. Центр отдыха состоит из трех зон. Это многофункциональный зал, где можно проводить различные мероприятия, сухие зоны, где множество развлечений, более традиционных для московских ТРЦ, от лазертагов до всевозможных детских развлечений, например картинга на полимерных батареях. И третья зона – водная, и тоже из трех частей: традиционный аквапарк с горками, зона релакса и спа-зона», — добавил гендиректор компании.

Благодаря реализации проекта в Завидово появятся новые объекты размещения – апарт-отель на 440 номеров, отель 4* под брендом Mercure и 4-звездочный Holiday Inn. Все проекты, отметил Забродин, рассчитаны на семейных туристов со средним уровнем дохода. Первый отель, появившийся в «Завидово», пятизвездочный Radisson Resort Zavidovo, останется наиболее комфортабельным в туркластере.

Он пояснил, что основной задачей комплекса будет круглогодичное привлечение туристов, что позволит получить равномерную загрузку отелей в течение всего года. «Общие вложения в проект составят 25 млрд рублей, кредит рассчитываем получить в «ВЭБ.РФ», — добавил он.

Завидово – сельское поселение в Конаковском районе Тверской области, в 130 км от Москвы. В этом месте Волга ближе всего подходит к столице. В 2014 году в 10 км от поселка, на берегу Иваньковского водохранилища, был построен пятизвездочный отель Radisson Resort Zavidovo на 240 номеров. В 2016 году были построены апартаменты Radisson Residences, создана инфраструктура для летнего и зимнего отдыха (яхт-клуб, гольф-поле на 18 лунок, рыболовный клуб, спортивные площадки, пляжи). В 2018 году на курорте появился трехзвездочный отель «Ямская слобода» на 14 номеров с трактиром и кэмпинг на 18 отапливаемых домиков. Осенью 2020 года в туркластере открылся комплекс Zavidovo Spa Village, включающий пятизвездочный отель на семь номеров и пять банных домов. Комплекс включает гастрономический ресторан «Царевна» с авторской кухней от известного шефа Владимира Сонина.

Ежегодно "Завидово" посещает около 200-250 тыс. туристов. Руководство курорта планирует довести турпоток до 1 млн.