"Сейчас проводятся переговоры и консультации с Росавиацией по вопросу выделения дополнительных квот на субсидируемые перелеты из Якутска и Мирного. Руководством республики направлены обращения в адрес правительства страны о перераспределении средств на маршруты из Якутска и Мирного", — приводятся в сообщении слова министра транспорта Якутии Владимира Сивцева.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время запланировано проведение рабочих встреч с Росавиацией и Минтрансом России.

Как сообщалось ранее, в связи с "недостаточностью лимитов бюджетных обязательств" Росавиация отказала в субсидиях авиакомпаниям по ряду маршрутов, в том числе из Якутска в Москву и Санкт-Петербург.

Перелеты с субсидируемыми билетами для жителей Дальнего Востока будет выполнять авиакомпания "АЛРОСА" по маршрутам из Мирного и Полярного в Москву, а также АК "Якутия" по маршруту Нерюнгри-Москва.