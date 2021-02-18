К такому выводу пришли британские ученые, которые проанализировали около тысячи публикаций в Instagram от туристов в Восточной Африке. Путешественники выкладывали селфи, сделанные вблизи горилл, при этом почти никто из туристов не носил маску.

"По мнению ученых, это может привести к вспышке коронавируса среди горилл, в том числе, их редкого "горного" подвида. Обезьяны восприимчивы к респираторным заболеваниям, у них могут проявляться более сильные симптомы, чем у людей. И очевидно, что у них нет доступа к лечению", — пишет портал.

В прошлом вспышки инфекций поражали человекообразных обезьян наравне с людьми. Так лихорадка Эбола в 2002-2003 годах уничтожила 5,5 тыс. редких западных горилл в одном из заповедников Конго.

"Подобное распространение COVID-19 может стереть некоторые виды этих животных с лица Земли. Туристам нужно соблюдать меры предосторожности при посещении заповедников и тем более не выкладывать на обзор большого числа людей "беспечные" фотографии без масок", — подчеркивают ученые.

В прошлом месяце коронавирус обнаружили у горилл в зоопарке Сан-Диего в США. А в декабре 2020 года COVID-19 нашли у четырех львов из зоопарка в Барселоне. Домашние животные также болеют коронавирусом – в абсолютном большинстве случаев их заражают хозяева.