"Крайняя востребованность музеев подтверждается еще и тем, как зрители возвращаются к нам, в наши экспозиционные, выставочные залы. За первые 3 недели работы музея к нам пришло около 90 тысяч человек, это очень много. И мы видим по лицам наших зрителей, насколько им важно прийти в музей", — сказала Трегулова на пресс-конференции в четверг.

Она также отметила, что по итогам 2020 года выросла онлайн-аудитория музея.

"Мы очень много сделали за прошедший 2020 год, и результатами является огромное увеличение нашей онлайн аудитории, которое достигло в 2020 году 10 млн, мы крайне активны в соцсетях, количество зрителей на нашем YouTube-канале превышает 5 млн", — добавила Трегулова.

Третьяковская галерея вернулась к работе после снятия коронавирусных ограничений с 22 января. Максимальная заполняемость залов, согласно решению властей, не может превышать 50% от вместимости залов.