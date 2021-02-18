"Мы ожидаем наплыв туристов на предстоящие праздники. Но при этом курорты должны ориентироваться в первую очередь на режим повышенной готовности и по санитарно-эпидемиологическим мерам, и по погодным условиям", — сказал Пушкарев.

Он отметил, что власти готовы обеспечить полную безопасность гостей в условия пандемии коронавируса.

"Необходимо создать безопасность туристов, в том числе путем ограничения продажи ски-пассов, чтобы не допустить очередей на подъёмниках, и обеспечить условия для соблюдения социальной дистанции, а также закрывать потенциально опасные трассы для катания и своевременно информировать об этом гостей курорта", — сказал Пушкарев.

По его словам, в настоящее время в Сочи отдыхают 76 тыс. туристов.

"Уже к выходным загрузка отелей и малых средств размещения ожидается на уровне новогодних праздников — около 90%. В Красной Поляне прогнозируется благоприятная, солнечная погода, однако высокая лавинная опасность сохранится", — подчеркнул Пушкарев.

На заседании городского оперативного штаба по проведению зимнего сезона курортам поручено усилить меры безопасности на горнолыжных трассах и мониторинг лавинной обстановки.