"В 2020 году мы расширили список безвизовых стран до 74 стран, внедрили электронные визы для граждан 105 государств. В 2021 году планируется расширить список безвизовых стран до 90. Также готовится предложение по безвизовому режиму для иностранцев для упрощения процесса получения электронной визы", — сообщил Абхрахимов в ходе коллегии министерства культуры и спорта в четверг.

По данным вице-министра, министерство завершило внедрение информационной системы "E-Qonaq" в пилотном режиме. Система подключена в 160 гостиницах страны и позволяет проводить автоматическую регистрацию сразу после заселения в отель.