Требования основаны на вступившем в законную силу решении Арбитражного суда Московской области от 30 января 2020 года и дополнительном решении от 5 февраля того же года.

По данным картотеки арбитражных дел, суд по требованию "С 7 инжиниринг" взыскал с "Якутии" порядка 84 млн рублей задолженности и неустойки по договору оказания технического обслуживания воздушных судов авиакомпании, а также 200 тыс. рублей расходов по госпошлине.

Это решение первой инстанции было оставлено в силе Девятым арбитражным апелляционным судом в мае 2020 года.

Кроме того, "С 7 инжиниринг" в прошлом году выиграл еще два более мелких дела по задолженности авиакомпании в рамках заключенных договоров. В частности, с авиакомпании было взыскано 2,7 млн рублей долга (включая проценты за пользование чужими денежными средствами) за смену чехлов кресел эконом-класса в воздушном судне Boeing-737, а также за техническое обслуживание и за аренду ангара для стоянки воздушных судов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "С 7 инжиниринг" зарегистрирована в 2005 году в Домодедово. Основным владельцем с долей 99,99% является авиакомпания "Сибирь", еще 0,01% принадлежит ЗАО "Группа компаний С 7". По итогам 2019 года (последние данные) инжиниринговая компания получила 5,8 млрд рублей выручки и 693,2 млн рублей чистой прибыли.

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. Парк состоит из 20 самолетов, в том числе, Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700 и Boeing-737-800. Контрольный пакет акций принадлежит Республике Саха (Якутия).