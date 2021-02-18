"Терпение руководителей обеих стран не безгранично. Было поручение, и его надо выполнять. Поэтому, я надеюсь, в этом году соответствующие импульсы будут даны и добьемся того результата, который у нас декларируется", — отметил Рапота.

По его словам, работа по отмене роуминга ведется достаточно динамично, сейчас в пробном режиме операторы связи проводят испытания. Как сообщалось, Минск и Москва обсуждают отмену роуминга с 2017 года. В соответствии с подготовленной в 2019 "дорожной картой", отмена роуминга планировалась с октября 2020 года.