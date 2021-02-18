Компания открыла продажу авиабилетов на рейсы с 1 апреля по 30 октября.

Полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билета в зависимости от тарифа составит от 5,78 тыс. рублей.

Вернуть авиакомпанию в регион удалось после переговоров главы Республики Бурятия Алексея Цыденова с руководством авиакомпании, отмечается в сообщении.

Ранее генеральный директор аэропорта "Байкал" (Бурятия) Дмитрий Гармаев сообщал "Интерфаксу", что Бурятия надеется на возвращение в регион низкобюджетного авиаперевозчика.

"В Улан-Удэ летала "Победа", которая предлагала интересные тарифы, и по сути с 2017 по 2019 годы удвоила пассажиропоток нашего аэропорта, но с января (2021 года — ИФ) она прекратила рейсы в Бурятию. Хотя мы надеемся на ее возвращение", — говорил Гармаев на прошлой неделе.

В 2020 году по маршруту Москва — Улан-Удэ — Москва "Победа" перевезла порядка 90 тыс. пассажиров, что составляет 26,3 % от общего пассажиропотока аэропорта "Байкал".