"По данным на 11:25 мск 18 февраля 2021 года, из-за неблагоприятных метеоусловий в районе аэропорта — плохой видимости — не принято два воздушных судна", — сообщает пресс-служба воздушной гавани в четверг.

Самолеты, выполнявшие рейсы в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар. Это рейс 703 из Пулково (АК "Ред Вингс") и рейс 229 из Шереметьево (АК "ИКАР").

Ранее еще два рейса авиакомпании "Победа" — рейс 324 Челябинск-Сочи и рейс 340 Екатеринбург-Сочи — направились на запасной аэродром в Краснодар. Но вскоре оба воздушных судна вылетели в пункт назначения и благополучно приземлились.

"Несмотря на сложные метеоусловия аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Со своей стороны аэропорт прикладывает максимальные усилия по снижению влияния стихии на расписание полетов. На расчистке взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек задействованы 12 единиц техники", — отмечает пресс-служба.