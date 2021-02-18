Количество самолетовылетов в первый месяц года превысило 240 операций. Объем обработанных грузов и почты составил 52 тонны.

В топ-3 популярных направлений из Анапы вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.

В компании напомнили, что по итогам 2020 года аэропорт Анапы стал одним из немногих в России, превысившим показатели пассажиропотока до пандемии. Положительная динамика наметилась после снятия карантинных ограничений в Краснодарском крае в конце июня и открытия курортного сезона на Черноморском побережье.