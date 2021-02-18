Как говорится в сообщении авиакомпании, чистый убыток в октябре-декабре составил 1 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в размере 155 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Чистый убыток за весь 2020 год составил 7,1 млрд евро против прибыли в размере 290 млн евро по итогам предыдущего года.

Операционный убыток компании составил 1,13 млрд евро по сравнению с прибылью в размере 94 млн евро годом ранее.

Выручка Air France-KLM упала на 64% и составила 2,36 млрд евро.

Air France-KLM ожидает, что объем авиаперевозок составит 40% от уровня 2019 года в связи с локдаунами и ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

Компания прогнозирует показатель EBITDA в первом квартале 2021 года ниже уровня четвертого квартала 2020 года.

"Компания будет постепенно наращивать объем авиаперевозок к лету 2021 года и ожидает восстановления во втором и третьем квартале 2021 года благодаря вакцинации", — говорится в сообщении Air France-KLM.

На конец прошлого года объем ликвидности и кредитных линий авиакомпании составлял 9,8 млрд евро, чистая задолженность составляла 11 млрд евро.

Акции Air France-KLM в ходе торгов в четверг дешевеют на 0,8%. Капитализация компании с начала года уменьшилась на 7,1%.