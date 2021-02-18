"В связи с резким ухудшением погодных условий и сильным снегопадом, сегодня, 18 февраля, парк "Дендрарий" ФГБУ "Сочинский национальный парк" закрыт для посещения", — сообщает пресс-служба нацпарка в четверг.

Работники парка проводят оперативные работы по очистке снега, привлечены силы участковых лесничеств.

"Главная задача — стряхнуть тяжелый мокрый снег с вечнозеленых растений, минимизируя повреждения дендрологической коллекции", — сказано в сообщении.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями закрыт для посещения рекреационный объект "Башня на горе Ахун". Не будут принимать посетителей и объекты "Агурские водопады" и "Змейковские водопады".

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за снегопада без энергоснабжения остались ряд поселков, в пяти сельских поселениях отсутствует автобусное сообщение, ограничено автодвижение.