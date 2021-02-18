"С помощью мобильного сервиса "Проверки Подмосковья" органы власти теперь следят за исполнением федеральных рекомендаций в гостиницах и санаториях — от дезинфекции помещений до соблюдения социальной дистанции. Результаты осмотра объектов фиксируются в мобильном приложении. На контроль взято более тысячи гостиниц, общежитий и санаториев Московской области", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Рымара.

Он отметил, что проверки проводятся еженедельно, мобильная платформа помогает контролировать выполнение требований в 1024 объектах — гостиницах, отелях, пансионатах, общежитиях, санаториях, базах отдыха, оздоровительных лагерях.

"Ответственное лицо — сотрудник гостиницы или общежития — проводит осмотр и фотофиксацию помещений по специальному чек-листу с использованием мобильного приложения. Затем сотрудник администрации муниципалитета в режиме онлайн проверяет выполнение рекомендаций в каждом учреждении. При несоблюдении мер проверяющий ставит исполнителю задачу по устранению нарушений и контролирует результат проведенных мероприятий", — пояснили в пресс-службе Мингосуправления информационных технологий и связи Подмосковья.

Федеральные рекомендации по профилактике COVID-19 для учреждений временного проживания включают соблюдение масочного режима, обеспечение социальной дистанции с помощью сигнальной разметки, измерение температуры посетителей на входе, наличие антисептиков и СИЗ, дезинфекцию и проветривание помещений.