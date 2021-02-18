"Он домой выписан (...). Состояние удовлетворительное, может продолжать учебу", — сказал собеседник агентства.

Пострадавший проходил реабилитацию в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, куда был доставлен после лечения в норильской больнице. Опекунство над ним оформила бабушка ребенка.

Со своей стороны, тетя подростка Раиса Бердникова в инстаграме сообщила, у мальчика имеются сложности с моторикой, и он вместе с бабушкой вылетел в Сочи, чтобы продолжить восстановление в пансионате.

"Он проходит консультации с врачами и курсы массажа, магнитотерапии, иглоукалывания, озонотерапии, лечебной физкультуры и пр. Он занят с 9 утра и до 16 вечера. К слову, на курсы восстановительного лечения в Красноярск ему теперь нужно будет приезжать два раза в год", — написала Бердникова.

В ночь на 9 января лавина накрыла постройки на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска (Красноярский край), где находились люди. Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары был обнаружен живым, в тяжелом состоянии его госпитализировали. У него диагностировали переломы, тупую травму живота и сильное обморожение, почти три дня он находился в реанимации норильской больницы.

По факту гибели людей под лавиной следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Кроме того, в отношении чиновников норильской мэрии было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая гибель двух и более человек". В рамка дела были задержаны и отправлены под домашний арест главный специалист отдела муниципального контроля, трое оперативных дежурных и начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города.