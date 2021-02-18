Новый размер платы установлен приказом директора нацпарка Виктора Гришенкова. Кроме изменения размера платы он расширяет список лиц, которые пользуются правом льготного посещения.

Бесплатно приехать в нацпарк могут не только волонтеры, ученые, инвалиды, ветераны, дети до 14 лет, священники, жители входящих в его территорию поселений, но и герои труда, военнослужащие, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, члены малоимущих семей, пенсионеры, многодетные родители, а также дети-сироты.

По-прежнему бесплатно можно проезжать по дорогам общего пользования и приезжать в населенные пункты на территории нацпарка. При этом в природную зону могут не пускать из-за опасности пожаров или слишком большого для нацпарка количества посетителей.

Впервые плата за посещение калужского нацпарка "Угра" начала взиматься с 14 марта 2017 года. На протяжении почти трех лет она составляла 100 рублей.

Плата взимается в процессе оформления разрешения на посещения нацпарка — представителями этой особо охраняемой территории в дирекции, визит-центре и лесничествах, а также через специальный сервис на сайте.

Национальный парк "Угра" образован в соответствие с постановлением правительства РФ в 1997 году, охватывает участки в Жиздринском, Перемышльском и Бабынинском районах Калужской области, находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. В 2002 году ему присвоен статус биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. Общая площадь территории составляет 153,832 тыс. га.