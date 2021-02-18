"Разрешено функционирование объектов общественного питания — ресторанов, кафе, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, баров, дискотек, танцевальных площадок и мест проведения аналогичных развлекательных мероприятий и их посещение с 06:00 до 24:00 (ранее с 08:00 до 22:00)", — говорится в распространенном в четверг сообщении регионального оперативного штаба.

Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Носов.

По данным оперштаба, в Магаданской области выявлено более 8,2 тыс. случаев COVID-19, из них восемь — за последние сутки. Выздоровели более 7,8 тыс. человек, умерли 94.

По данным регионального Минздрава, вакцинировать от коронавируса планируется 64 тыс. человек, прививку уже сделали более 4,2 тыс. жителей области, из них около 900 прошли полный курс .