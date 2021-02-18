Мужчине инкриминировалась ч.1 ст.318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как установил суд, 27 июня прошлого года между владельцем "Экостровской" и отдыхающими возник конфликт. Когда владелец вооружился пистолетом и топором, туристы вызвали полицию.

Однако после приезда полиции владелец турбазы открыл огонь из карабина в сторону правоохранителей с берега озера.

"Телесных повреждений никто из присутствовавших на базе отдыха, включая сотрудников полиции, не получил", — подчеркивают в следственном управлении.

Подсудимый признал свою вину полностью.