"Мы вместе с ОСК сейчас обсуждаем новый проект круизного судна, это прототип "Мустая Карима", только чуть меньших размеров. Предполагаем, что в этом году мы уже выйдем на подписание судостроительного контракта", — сказал Багаутдинов на "круглом столе" по развитию внутренних водных путей в Совете Федерации.

Круизный лайнер проекта PV300 "Мустай Карим" строился с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта: изготовителем выступал завод "Красное Сормово" (входит в ОСК), заказчиком — кэптивная лизинговая компания АО "Машпромлизинг" (ранее — "Гознак-лизинг"), получателем — ООО "Водоходъ".

Судно вышло в первый рейс в августе 2020 года. Оно предназначено для перевозок пассажиров на дальних круизных линиях Москва-Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.

Круизный лайнер "Мустай Карим" стал первым судном подобного класса, построенным и переданным заказчику на отечественной верфи за последние 60 лет.

Судоходная компания "Водоходъ" — крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Водоходъ" принадлежит кипрской Volga-Baltic Cruise Line Limited. Руководит компанией Ришат Багаутдинов, председателем совета директоров круизного оператора является бывший заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский.