"Мальдивы довольно активно внедрили программу вакцинации, и это поможет восстановлению туристического сектора. Прогноз туристических прибытий в 2021 году увеличен с 1 до 1,5 млн", — пишет портал со ссылкой на Минтуризма страны.

Сейчас на Мальдивах в соответствии с протоколами здравоохранения возобновили работу 614 туристических объектов на 43 тысячи мест.

Сектор туризма — один из основных источников дохода островного государства. Он также является крупнейшим источником поступления иностранной валюты в стране и вносит наибольший вклад в ВВП.

Мальдивы вновь открыли свои границы для иностранных туристов 15 июля 2020 года. В настоящее время все прибывающие должны предъявить отрицательные тесты на COVID-19, полученные в течение 96 часов до вылета. Для приезжающих из Великобритании действует 10-дневный карантин в связи с обнаружением в стране нового штамма коронавируса.

По состоянию на 17 февраля на Мальдивах зарегистрировано свыше 17 тыс. случаев COVID-19 и 56 смертей.

Ранее сообщалось, что российские туристы вышли на первое место по численности на Мальдивах в январе 2021 года – из РФ приехало свыше 20 тыс. гостей.