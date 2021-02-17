При этом пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 18,1%, составив 190 тыс. 366 человек.

Международные рейсы в январе не выполнялись за исключением нескольких чартеров, которые перевезли в общей сложности 595 человек, тогда как в январе 2020 года пассажиропоток на международных направлениях составил 11 тыс. 710 человек. Таким образом, падение пассажиропотока на международных рейсах, по-прежнему, остается значительным.

В январе 2021 года было выполнено 803 самолетовылета, всего на 0,7% меньше по сравнению с январем 2020 года.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2020 года "Храброво" снизил пассажиропоток на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2 млн 117,931 тыс. человек.