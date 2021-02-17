"У нас непригодна взлетная полоса, она обледенела. Мы не можем принимать самолеты и выпускать. Назначенные на сегодня рейсы перенесены на завтра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, расчистку полосы осложняет минусовая температура. "Был дождь ледяной, потом сильный мороз, и все это застыло. При такой температуре реагенты не действуют, а тепловыми пушками лед топят, вода стекает, но все опять замерзает", — рассказали в справочной.

Согласно информации на сайте аэропорта, из-за погодных условий на четверг переносятся два рейса: из Калининграда в Курск и из Курска в Москву (Внуково). Помимо этого, отменен назначенный к вылету на четверг утренний рейс из Курска в Москву (Внуково).

Как сообщалось, накануне аэропорт Курска был временно закрыт для расчистки взлетно-посадочной полосы. Все рейсы были отменены.