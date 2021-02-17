"В частности, отменяется ограничение на оказание услуг организациями общественного питания в период с 23:00 до 6:00 часов", — говорится в сообщении.

При этом в соответствии с указом главы региона в КБР сохраняются ограничения на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек. Также сохраняются требования по соблюдению мер профилактики, в том числе в организациях общепита.

Ограничения работы ряда заведений в ночное время в КБР были введены в конце октября. В частности, их деятельность приостанавливалась на время с 23:00 до 6:00.

По данным оперштаба КБР, на 17 февраля в Кабардино-Балкарии выявлено 20 тыс. 178 случаев COVID-19, в том числе 77 — за последние сутки. Выздоровели 18 тыс. 851 человек, умерли — 358.