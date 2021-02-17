"По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 909 гражданам присуждены штрафы на сумму 10 млн 764 тыс. 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", — говорится в релизе.

Отмечается, что с 1 августа 2020 года московский Роспотребнадзор рассмотрел около 160 тысяч анкет граждан, которые вернулись из заграницы. В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования, лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 4359 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении.

Ведомством было составлено 2597 протоколов по части 2 статьи 6.3 КоАП.

Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей, штраф может быть увеличен до 300 тыс. рублей, если здоровью других людей причинен вред.