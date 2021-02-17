Официальное письмо от министерства туризма острова получили российские туроператоры (текст есть в распоряжении портала "Интерфакс-Туризм"). В нем говорится, что туристы, которые появляются в неподобающем виде в общественных местах, могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 10 тыс. долларов США, а в случае серьезных нарушений – отправлены в тюрьму на срок до полугода.

В частности, гостей просят не ходить в купальниках или с голым торсом, и в целом прикрывать плечи, пупок и колени. Кроме того, местных жителей нельзя фотографировать без их разрешения. Также действует полный запрет на употребление любых наркотиков (дословно в письме говорится, что Занзибар – "не страна хиппи, как некоторые государства в Азии").

"Речь идет о туристах, которые вне территории отеля и пляжа появляются в нетрезвом состоянии при отсутствии одежды, покрывающей большую часть тела. На Занзибаре проживает достаточное количество мусульман, вид полуобнаженных туристов вызывает у них шок", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Там добавили, что в ближайшее время информация о возможных штрафах за нарушение норм внешнего вида и неподобающего поведения в публичных местах вне стен отеля и пляжа появится на сайте компании. Турагентов попросят донести эти сведения до путешественников.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в свою очередь подчеркнули, что никаких глобальных изменений в отношении к туристам на Занзибаре не произошло.

"Все упомянутые штрафы существовали и раньше, но не применялись, оставаясь лишь на бумаге, поскольку туристы (в основной своей массе – из Европы) не нарушали правил. Так и будет и дальше, если россияне в основном будут соблюдать дресс-код в городах и поселках Занзибара. С другой стороны, если нарушения продолжатся и будут иметь массовый характер, то полиция может по-настоящему начать штрафовать нарушителей на приличные суммы", — отметили в АТОР.

Российские туристы впервые массово поехали на Занзибар в 2020 году: этот остров вошел в небольшое число доступных для отдыха направлений во время пандемии. Туроператоры поставили туда чартеры, из-за чего стоимость путешествий стала ниже. Для въезда не нужен тест на COVID-19, виза делается на месте за $50.

По данным статистики Погранслужбы ФСБ РФ, в 2020 году танзанийский остров посетили почти 50 тысяч россиян (из них 43,3 тыс. отдохнули там в четвертом квартале). Для сравнения, в 2019 году Занзибар принял лишь 6,4 тыс. гостей из России.