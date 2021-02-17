Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре чистый убыток составил $224 млн, или 80 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $175 млн, или 61 цент на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированный убыток составил 10 центов на акцию против прибыли в $1 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в размере 3 центов.

Выручка рухнула на 62,4% в годовом выражении, до $890 млн с $2,37 млрд, оказавшись хуже консенсус-прогноза экспертов на уровне $1,03 млрд.

Рост числа заражений COVID-19 и ужесточение ограничений на поездки прервали позитивную динамику, которая наблюдалась прошлым летом и осенью, отмечается в сообщении Hilton.

Выручка в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR) упала на 59,2%, до $40,68 при прогнозе в $44,10. При этом как уровень заполняемости гостиниц, так и среднесуточная стоимость пребывания снизились.

Котировки акций Hilton на предварительных торгах в среду снижаются на 2,3%. Рыночная стоимость сети отелей за последние три месяца выросла на 9,9%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 8,4% за этот период.