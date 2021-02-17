ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду сообщило, что из-за сильного снегопада в Сочи произошло четыре схода лавин, три из них – на трассах на трассах горнолыжных комплексов "Альпика-Сервис" и "Красная Поляна". Никто из туристов не пострадал, повреждений инфраструктуры также не было. При этом, по информации МЧС, трассы всех четырех лыжных курортов закрылись из-за опасности новых лавин.

В пресс-службе курорта Красная Поляна порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что часть трасс курорта открыта для катания, в обычном режиме работают прокаты и инструкторы.

"На текущий момент на курорте Красная Поляна открыто порядка 20 горнолыжных трасс Центрального и Восточного секторов на отметках между 1500 и 900 м над уровнем моря. Трассы выше отметки 1500 м закрыты из-за лавинной обстановки. На курорте в обычном режиме продолжают работу прокаты, инструкторы и ски-сервис", — сообщили в пресс-службе.

С отметки 1460 м до "Поляны 2200" канатная дорога работает в прогулочном режиме для подъема на панорамную площадку. К вечернему катанию с 18:30 курорт планирует открыть трассы от высоты 1460 м до Поляны 960: несколько синих и одну зеленую – учебную.

В пресс-службе курорта "Роза Хутор" также отметили, что катание возможно, днем в среду открыты 45 км трасс на высотах до 1600 м над уровнем моря.

"Открыты трассы "Обер хутор" ниже 1600 м, цирк "Роза Хутор" от подъемника "Сказка" и ниже, Финишная зона, Стэш парк, детский и учебный склоны", — сообщили в пресс-службе.

Подъемники, доставляющие к открытым трассам, работают, как и другие службы. Курорт утром в среду закрывал продажу ски-пассов из-за плохой погоды, ски-пассы на четверг продаются.