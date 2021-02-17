Показатель загрузки стал минимальным за последние 10 лет из-за введения режима самоизоляции в связи с COVID-19 и отсутствия туристического потока. Снижение уровня заполняемости началось еще в феврале прошлого года и достигло минимальной точки в апреле. С началом летнего сезона, ослаблением режима самоизоляции и возобновлением делового спроса внутренний турпоток начал постепенное восстановление, однако практически полное отсутствие иностранных туристов оказалось решающим фактором.

Всего, по данным комитета по туризму Петербурга, в 2020 году Северную столицу посетило не более 2 млн туристов, что в 5 раз меньше уровня 2019 года, когда город принял 10,4 млн туристов.

В 2020 году работа отельеров была направлена на сокращение операционных расходов, отмечается в исследовании. Некоторые гостиницы приняли решение временно законсервировать номерной фонд, ряд объектов был полностью закрыт на период режима самоизоляции: Four Seasons Hotel Lion Palace, Sokos Hotel Palace Bridge, Lotte Санкт-Петербург, Sokos Hotel Olympia Garden. Период закрытия гостиниц варьировался от полутора до трех месяцев.

При этом для поддержания операционной деятельности некоторые отели предлагали "услуги по самоизоляции" с возможностью длительного проживания или дневную аренду номера для комфортной работы в удаленном режиме. В 2020 году также появился спрос на новый вид отдыха — bleisure (business+leisure), представляющий собой удаленную работу без отрыва от отдыха. В рамках такого формата особой популярностью пользовались загородные отели.

По данным Colliers International, средняя стоимость номера в Петербурге в 2020 году снизилась на 29% по сравнению с 2019 годом и составила 4,603 тыс. рублей в сутки. Наибольшее снижение стоимости наблюдалось в июне из-за переноса Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на 2021 год. Доходность на номер сократилась на 63%, составив по итогам 2020 года всего 1,66 тыс. рублей.

В кризисных условиях отели придерживались разной ценовой политики. Если люксовые гостиницы увеличивали среднюю стоимость номера за ночь, то отели среднего ценового сегмента пошли на существенное снижение цены для того, чтобы привлечь больший спрос и таким образом обеспечить чуть большую доходность за счет увеличения заполняемости номерного фонда.

"При условии позитивных результатов вакцинации и снижения уровня заболеваемости в ближайшие два года мы ожидаем плавное восстановление гостиничного рынка. Однако внутренний туризм будет занимать доминирующее положение", — приводятся в исследовании слова заместителя директора департамента консалтинга Colliers International Евгении Тучковой.

Возобновление зарубежного спроса и частичное восстановление докризисных показателей можно ожидать с наступлением летнего сезона 2021 года, полагают эксперты. Этому будет способствовать введение закона о единых электронных визах для въезда в Россию с 2021 года, а также перенесение на текущий год крупных международных событий — ПМЭФ и ЕВРО-2020.