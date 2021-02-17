"При вылете рейса В2-8216 из Шарм-эль-Шейха в Минск у командира воздушного судна возникли сомнения в полной исправности работы одной из систем самолета", — говорится в сообщении. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт Шарм-эль-Шейха.

По информации "Белавиа", в 11.58 по белорусскому времени самолет приземлился в Шарм-эль-Шейхе в штатном режиме. Проводится техническая проверка судна.

Рейс из Шарм-эль-Шейха должен был прибыть в Национальный аэропорт Минск в 13.20 по местному времени. Сейчас на табло аэропорта указано время прибытия 19.00.