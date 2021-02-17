"В период с 18:00 мск 17 февраля до 18:00 мск 18 февраля на территории Сочи ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В предгорьях и горах пройдет мокрый снег и снег, местами сильный. Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ухудшение видимости в осадках 500-1000 м. На дорогах вероятно образование гололедицы", — сообщает пресс-служба горадминистрации в среду.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

"Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды и выходов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада в Сочи произошел самопроизвольный сход снежных лавин, который в свою очередь, спровоцировал закрытие горнолыжных трасс. Кроме того, снегопад на курорте стал причиной падения более 50 деревьев.