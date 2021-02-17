Китайский Новый год, который также называют "Весенним фестивалем", — главный и самый продолжительный праздник в стране. В этом году он продлится с 12 по 27 февраля. Официальные выходные в стране — с 11 по 17 февраля.

"Туристы возвращаются к основным достопримечательностям Пекина. В первые три дня праздника общее число гостей достигло 91% от показателей 2019 года – и это несмотря на строгие противоэпидемические меры", — сообщает телеканал.

По данным Пекинского муниципального бюро культуры и туризма, 147 ключевых туристических мест города в период с 11 по 13 февраля посетило около 2,76 млн человек. Наиболее популярной оказалась торговая улица Ванфуцзин, по которой прошлись 360 тыс. туристов.

"Примечательно, что выручка туристических объектов выросла в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — передает телеканал.

Среди других наиболее востребованных мест оказались улица Цяньмэнь, расположенная недалеко от площади Тяньаньмэнь, торговый центр в пригородном районе Чанпин, а также переулок Нанлуогусян, знаменитый аутентичными четырехугольными дворами.

В период с декабря по январь в Пекине зарегистрировали всплеск случаев заболевания COVID-19. В связи с этим власти призвали администрации туристических объектов во время празднования Китайского Нового года ограничить максимальное число гостей до 50% от общей вместимости. Кроме того, туристов просили заранее бронировать билеты онлайн и приезжать в непиковые часы. Часть достопримечательностей во время праздника осталась закрытой.