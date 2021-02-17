"Тариф по маршруту Нерюнгри — Москва- Нерюнгри составляет 9,7 тыс. рублей в одну сторону. Скидка для детей в возрасте от 2 до 12 лет — 25%", — говорится в сообщении.

При оформлении необходимо будет представить документ, подтверждающий прописку на территории Дальнего Востока.

Квота мест в салоне экономического класса будет составлять не менее 10%.

Как сообщалось, в начале этого года правительство выделило дополнительно 5 млрд рублей на авиаперевозки с Дальнего Востока. При этом, согласно новому постановлению, субсидируемые авиабилеты стали доступны для всех жителей ДФО с постоянной регистрацией в регионе. Ранее эта возможность была у определенной категории населения: граждан РФ до 23 лет и старше 55 лет (мужчины — старше 60), инвалидов и сопровождающих их лиц, а также многодетных семей.

Перелеты с субсидируемыми билетами для жителей Дальнего Востока также будет выполнять авиакомпания "АЛРОСА" по маршрутам из Мирного и Полярного в Москву.

Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска. Парк состоит из 20 самолетов, в том числе, Bombardier Q-300, Sukhoi RRJ, Boeing-737-700 и Boeing-737-800. Контрольный пакет акций принадлежит Республике Саха (Якутия).