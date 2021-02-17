"За прошедшие сутки зарегистрированы четыре самопроизвольных схода лавин, из них 3 — на трассах горнолыжных комплексов "Альпика-Сервис" и "Красная Поляна", повреждений инфраструктуры нет", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в среду.

О пострадавших также не сообщается.

По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в предгорной и горной зоне Сочи очень сильный снег будет идти до середины дня 17 февраля.

"В горных районах в превентивных целях закрыты лыжные трассы четырех горнолыжных курорта", — говорится в сообщении.

В связи ухудшением погодных условий спасатели рекомендуют заботиться о собственной безопасности и обращать внимание на SMS-сообщения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с предупреждениями о возможных ЧС, следить за информацией по местным теле- и радиостанциям.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за снегопада за сутки повалено более 50 деревьев.