"Программа льготного кредитования продлена до 1 июля 2021 года и сегодня продолжает свое действие", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по состоянию на 15 февраля в программе приняли участие более 11,8 тыс. предприятий, они получили 95,2 млрд руб. льготных кредитов.

Программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса запустили в Москве весной 2020 года.

Как сообщалось, за 2020 год число малых и средних предприятий в столице сократилось на 20 тыс. из-за пандемии COVID-19: на 10 января 2021 года их было 728 тыс.