Аналогичное правило было введено правительством для взносов на 2020 год из-за пандемии коронавируса и закрытия ряда популярных туристических направлений.

«Установить, что размер взноса в резервный фонд объединения на 2021 год составляет 1 рубль, за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения», — говорится в документе.

Проект распоряжения размещен для обсуждения Ростуризмом.

Из него также следует, что ежегодный взнос туроператора в фонд персональной ответственности за 2021 год «должен быть перечислен не позднее 15 апреля 2022 года в размере 0,25 процента общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 год».

По закону о туристской деятельности туроператоры должны формировать фонд персональной ответственности за счет ежегодного взноса, размер которого равен 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за предыдущий год. В соответствии с проектом распоряжения размер взноса сокращается в 4 раза.