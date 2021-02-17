Как отмечается, Абрамович стал учредителем двух новых юридических лиц: ООО "УК "Норд Эстейт" и "УК "Юг Эстейт". Обе компании зарегистрированы в начале февраля, их основной вид деятельности — управление недвижимостью. По данным источников газеты, бизнесмен активно интересовался гостиничными проектами в Геленджике и Карелии.

В частности, в Геленджике Абрамовича интересовало создание люксового гостиничного актива с виноградником. Среди рассматриваемых площадок – виноградники компании "Шато де Талю" общей площадью более 100 га. Оценочная стоимость "Шато" – 200-500 млн рублей.

"По мнению экспертов в сфере гостиничного бизнеса, окупаемость инвестиций в гостиничный проект в Геленджике может быть под вопросом: сезон здесь длится только пять месяцев, а спрос на люксовое размещение формируют только внутренние туристы. Достижимый уровень загрузки объекта может составить 36–38%. Вероятно, реализация будет в формате бутик-проекта", — пишет "Коммерсантъ".

Более привлекательным эксперты считают проект в Карелии.

По данным источников газеты, компания Абрамовича купила участок на берегу Ладожского озера для строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха. УК "Норд Эстейт" зарегистрирована в поселке Кортела на берегу Ладожского озера. Стоимость строительства люксового отеля в Карелии и Геленджике сопоставима и составляет $0,5–1 млн (37–74 млн руб.) на номер.

"Ладога — очень удачная локация, ориентированная на гостей из Санкт-Петербурга. При этом качественных полноформатных средств размещения, особенно для требовательных туристов, в районе пока очень мало", — считают эксперты.

Кроме того, по их мнению, для таких вложений настал удачный момент: в понедельник премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило программу льготных кредитов на создание объектов туристической инфраструктуры. Средства должны выделяться на срок до 15 лет со ставками от 3 до 5% годовых. Сейчас средняя ставка составляет 14%.