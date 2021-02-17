Рейсы будут выполняться три раза в неделю на узкофюзеляжных Airbus A320neo, сообщила компания.

"Перелеты в Турцию доступны для всех путешественников из России при условии, что будут соблюдаться действующие в стране защитные меры на фоне пандемии коронавируса", — сказано в сообщении.

Регулярное авиасообщение между РФ и Турцией после приостановки из-за COVID-19 в марте было возобновлено в сентябре.

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (-31% г/г). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.