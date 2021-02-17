"Аэропорт работает в усиленном режиме. Приняты меры для оптимизации вылетов и стабилизации расписания в течение суток. Удвоено количество персонала по обработке багажа и обслуживанию воздушных судов. Обслуживание пассажиров части рейсов перенесено в "Терминал 2" международных авиалиний", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, погодные условия остаются сложными, небольшой снег продолжается, возможно его усиление.

Прием и отправка воздушных судов в Краснодаре, как и планировалось, возобновились с 7:00 мск. Аэропорт принял три рейса, отправил два. Ожидается прибытие еще трех (из Москвы и Санкт-Петербурга). До 13:00 мск планируется обслужить больше 10 рейсов на вылет.

Также ожидается прибытие международного рейса из Загреба с футболистами ФК "Динамо" (Загреб), отмечает пресс-служба.

За прошедшие сутки из-за сильного снегопада в аэропорту Краснодара было отменено 30 рейсов.