"Снегопад в предгорных и горных районах курорта продолжается вторые сутки. По состоянию на 8 утра осадки умеренные, без критических отметок. За ночь на территории Большого Сочи под тяжестью снега повалено 35 деревьев, оперативно убраны аварийными службами", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в среду.

Городской оперативный штаб контролирует все работы по устранению последствий непогоды круглосуточно. Во всех четырёх внутригородских районах курорта работы по ликвидации последствий снегопадов велись всю ночь. Задействованы 101 единица спецтехники и человек.

"Системы жизнеобеспечения Сочи работают в штатном режиме без сбоев. Ситуация на дорогах находится под контролем специалистов дорожных служб и администраций внутригородских районов курорта", — подчеркивает пресс-служба.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.