На встрече с участием руководителя Ростуризма Зарины Догузовой обсуждались меры поддержки отрасли, а также исполнение обязательств перед туристами по итогам 2020 года.

Среди этих мер — субсидирование внутренних чартеров, освобождение организаций в текущем году от взносов, доработка механизма электронной путевки. По итогам обсуждения Ростуризму поручено в кратчайшие сроки проработать весь спектр мер.

"Наша задача — сохранить профессиональные организации на рынке, чтобы они смогли выполнить обязательства перед туристами. При формировании мер поддержки для нас приоритет — дальнейшее развитие внутреннего туризма, и синергия всех мер должна быть направлена именно на это. Ситуация с ограничительными мерами стала поводом обратить внимание на российский турпродукт и оценить его возможности", — отметил вице-премьер.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила Чернышенко пакет предложений по поддержке туристической отрасли, которая не может выйти из кризиса в условиях закрытых границ. В качестве срочной меры там предложили отменить в 2021 году все налоги и взносы для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность.