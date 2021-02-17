Фото: Роза Хутор

Площадь сноупарка составит 100 тыс. кв. м, к основной части на высоте 1,6 тыс. м добавят проезд на 1,8 тыс. м. В нем разместятся три локации склонов, начиная от 1,3 тыс. м до 1,8 тыс. м. Высота самого большого трамплина составит 20 м, всего их будет восемь.

Сноупарк станет площадкой фестиваля New Star Camp, который пройдет на курорте с 26 марта по 4 апреля.

Фото: Роза Хутор

В его рамках пройдут семь соревнований с участием российских и зарубежных любителей и прорайдеров — участников Олимпийских игр, чемпионов и призеров кубков и чемпионатов мира. В фестивале примут участие семикратный победитель и призер кубков мира, участник Олимпийских игр 2014 года Алексей Соболев, серебряный призер зимних Юношеских Олимпийских игр 2016 года в слоупстайле, участник Олимпийских игр 2018 года Владислав Хадарин.

Фото: Роза Хутор

«Quiksilver New Star Camp обещает стать самым захватывающим событием сезона. Для горного курорта это не только особенное настроение, это еще и один из наиболее креативных способов продвижения, ежегодно стимулирующих значительный приток гостей. Причем, речь идет именно о людях, глубоко увлеченных и вовлеченных в индустрию горных лыж и сноуборда. Они знают и понимают, зачем они здесь, они любят и сами формируют эстетику такого активного отдыха. Нам это очень близко, и мы всегда готовы поддержать фестиваль и обеспечить его участникам лучшие условия», — прокомментировал исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов.

"Роза Хутор" — крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.