По ее словам, тенденция к снижению заболеваемости сохраняется на протяжении четырех недель. Это позволит с 1 марта снять запрет на проведение выставок, увеличить заполняемость кинотеатров и отменить ряд других ограничений.
В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кинотеатров и ресторанов, закрыты хостелы.
Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 34 тыс. человек, более 870 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января — 365.