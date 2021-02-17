"О коллективном иммунитете до середины марта мы говорить не сможем, поэтому будут оставаться такие ограничительные мероприятия, как социальное дистанцирование, масочный режим. Эти требования будут обязательными, к сожалению, и в марте, и, скорее всего, в апреле", — сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавируса в среду.

По ее словам, тенденция к снижению заболеваемости сохраняется на протяжении четырех недель. Это позволит с 1 марта снять запрет на проведение выставок, увеличить заполняемость кинотеатров и отменить ряд других ограничений.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Вторая волна ограничений началась в октябре: предпринимателям запретили обслуживать гостей без масок, а пожилым рекомендовали оставаться дома. Сейчас запрещены массовые мероприятия, ограничена работа кинотеатров и ресторанов, закрыты хостелы.

Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 34 тыс. человек, более 870 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 13 января — 365.