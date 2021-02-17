Ранее сообщалось, что аэропорт в январе 2020 года обслужил 213 тыс. пассажиров. Таким образом, в январе 2021 года пассажиропоток сократился в 2,2 раза.

Внутренний пассажиропоток в январе 2021 года составил 95 тыс. пассажиров (сокращение на 10,4% к январю 2020 года).

На международных направлениях, представленных рейсами в Сеул и Токио, пассажиропоток в январе составил около 1,5 тыс. человек (107 тыс. человек в январе 2020 года).

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта Владивосток в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом в 2,4 раза, до 1 млн 295 тыс. человек. На международных рейсах этот показатель сократился в 6,4 раза, до 225 тыс. человек.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров.

Находящееся под управлением ООО "Аэродинамика" (ранее — "Базэл Аэро") АО "Международный аэропорт Сочи" владеет 61,76% акций АО "Международный аэропорт Владивосток".