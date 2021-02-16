"17 и 18 февраля курорт будет закрыт в связи с погодными условиями. В результате обильных снегопадов наверху выпало около двух метров снега, ожидается усиление снегопада", — сказал сотрудник администрации.

По его словам, 19 февраля планируется противолавинная обработка склонов, расчистка объектов инфраструктуры и восстановление трасс.

Как сообщалось, из-за плохих погодных условий, в том числе ураганного ветра и сильного снегопада курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии остается закрытым с 14 февраля.