По данным следствия, в минувшие выходные 18 участников туристической группы из Тюмени приехали в Пермский край для восхождения на Усьвинские столбы.

Отмечается, что группу сопровождали два сотрудника туристического клуба без специального оборудования.

Во время восхождения 38-летняя участница группы упала в ущелье глубиной около 30 метров. Спасателям удалось достать женщину, но по пути к медикам она скончалась.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщалось, восемь спасателей в течение полутора часов поднимали женщину со дна ущелья с помощью спелеооборудования, веревок и специальных носилок. Еще пять километров на санях-волокушах спасатели на буране везли пострадавшую до машины скорой медицинской помощи.

Усьвинские столбы — это огромный каменный массив на правом берегу реки Усьвы, сложенный известняками. Их высота достигает до 120 метров.