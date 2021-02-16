"Сейчас прямые рейсы в Танзанию выполняются только на остров Занзибар. Область Мбея, где произошла вспышка заболевания, находится на материковой части страны у границы с Замбией, у туристов она не популярна. Сообщения о том, что в странах Африки появилась та или иная болезнь, появляются достаточно регулярно, вряд ли это отпугнет туристов, тем более что на этот счет нет никаких рекомендаций Роспотребнадзора", — рассказала она.

По словам Тюриной, туроператоры предупреждают туристов обо всех опасностях и действующих ограничениях в Африке, а также необходимости прививок или приема таблеток от малярии.

"Танзания сейчас – одно из немногих открытых направлений, где российские туристы могут насладиться морем и солнцем. Поэтому маловероятно, что они откажутся от поездок", — подчеркнула эксперт.

На прошлой неделе зарубежные СМИ сообщили о том, что на юго-западе Танзании, в области Мбея, появилась неизвестная болезнь, от которой погибли не менее 15 человек, а 50 были госпитализированы в критическом состоянии. У всех заболевших сначала были головокружение и кровавая рвота, а затем резкое ухудшение состояние. Среди умерших – в основном мужчины, страдавшие язвой желудка и заболеваниями печени.

Главврач сельского округа Чунья, где были выявлены все случаи заболевания, Фелиста Кисанду заявила, что врачи пытаются выяснить причины болезни, но пока широкого распространения она не получила. Кровь пациентов и образцы воды в провинции Мбея проверяются на наличие ртути. Однако вскоре после заявлений Кисанду министр здравоохранения Дороти Гваджика распорядилась уволить ее за распространение паники среди местных жителей.

Министр заявила, что аналогичные симптомы – рвота с кровью и высокая температура – наблюдались у жителей региона в 2018 году.

В начале января президент Танзании Джон Магуфули заявил, что распространение коронавируса в его стране было остановлено силой молитвы. За полтора месяца до этого правительство прекратило публиковать данные о ситуации с заражениями. Официально считается, что в Танзании за все время пандемии заболели 509 человек, а умер 21. Роспотребнадзор относит ее к странам, где эпидемиологическая ситуация соответствует норме по всем трем показателям наряду с Сейшельскими островами и Эфиопией.

Танзания – одна из немногих стран, где у иностранных туристов не требуют тестов на коронавирус и прохождения карантина. Прививка для ее посещения также не нужна.