Карта находится в приложении сразу над формой поиска билетов. Внутри можно выбирать геометки и следить за актуальными новостями от посольств и консульств. Также новая информация приходит клиентам сервиса в пуш-уведомлениях.

По словам CRM-маркетолога Kupibilet.ru Марины Виноградовой, информация загружается в карту из открытых источников: сайтов посольств и СМИ. Карта обновляется регулярно. Метки открытых стран становятся зелеными только тогда, когда от глав государств приходит информация о взаимном открытии границ, а также четкое решение авиакомпаний запускать рейсы.

"В случае, если информация касается решения только одной страны, мы оставляем метку серой и добавляем дополнительную информацию в карточку", — добавила она.

Сейчас ведется работа с контентом и нотификациями карты, чтобы постоянно улучшать ее функциональность и дизайн, делать ее более интуитивной для путешественников. Ожидается, что карта станет показывать больше информации, данные обретут большую динамичность. По словам Виноградовой, она может также появиться на сайте Kupibilet.ru.

"Поскольку карта интерактивная, история про "сделали карту и забыли", здесь не работает. Обновляет карту маркетолог, а тестировщик проверяет ее "по расписанию". Шлет клиентам пуш-уведомления об открытии стран тоже он. Аналитик следит за "здоровьем" карты и создает отчеты", — рассказывает Виноградова.