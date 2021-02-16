"Как и ожидалось, въездной туризм Германии в 2020 году понес значительные убытки. С января по декабрь в объектах гостиничного бизнеса не менее чем на десять мест и в кемпингах было зафиксировано 32 млн ночевок иностранных туристов – это на 64,4% меньше, чем годом ранее", — цитирует ее пресс-служба DZT.

По мнению Хедорфер, 2021 год станет годом выхода из кризиса и периодом роста международного спроса для индустрии въездного туризма ФРГ.

"Среди жителей Европы растет желание путешествовать уже в ближайшее время. Так, 52% опрошенных European Travel Comission (ETC) заявили, что хотели бы отправиться за границу в течение следующих шести месяцев (+5% в сравнении с ноябрем 2020 года)", — отметила она.

По словам Хедорфер, позитивный сценарий подтверждает и прогноз Международной ассоциации воздушного транспорта IATA. После спада оборота авиакомпаний в 2019-2020 годах на 61% до $328 млрд, эксперты ассоциации отмечают, что в 2021 году доходы авиакомпаний могут вырасти на 40% — до $459 млрд.

"Несмотря на продолжающиеся ограничительные меры, есть основания для осторожного оптимизма. Учитывая опыт прошлого года, мы ждем увеличения количества поездок из стран Европы, особенно в летние месяцы. Восстановление спроса на рынках дальнего зарубежья будет несколько медленнее. Частные поездки появятся раньше деловых", — считает Хедорфер.

По ее мнению, докризисного уровня отрасль въездного туризма Германии достигнет к началу 2024 года.