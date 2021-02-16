"Несмотря на то, что постановлением правительства от 20 июля 2020 года туроператорам был дан почти 1,5-годовой период на перенос не состоявшихся из-за пандемии туров, в 2021 году по-прежнему существуют объективные проблемы с его фактической реализацией. В частности, новых зарубежных направлений, доступных для российских туристов (тем более, массовых), практически не открыто", — отметили в ассоциации.

Там подчеркнули, что ситуация на рынке въездного туризма еще хуже: туроператоры в этой сфере уже год не получают новых заявок – и это продлится как минимум до 2022 года.

В связи с тяжелой ситуацией АТОР предлагает правительству рассмотреть ряд мер по поддержке туротрасли.

В качестве срочной меры – предложение отменить в 2021 году все налоги и взносы для организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность. Имеются в виду налог на прибыль, взносы в ПФР, ФСС и ФОМС.

"Туроператоры по итогам 2020 года, в отличие от других отраслей, остались не просто с "недополученной прибылью", но и с неисполненными обязательствами перед клиентами. А исполнить их невозможно из-за продолжения пандемии и введенных ограничений на перемещения по миру", — пояснили в ассоциации.

В АТОР подчеркнули, что мера будет способствовать исполнению поручения президента РФ о полном восстановлении рынка труда к концу 2021 года. В частности, отмена взносов позволит сохранить рабочие места, что обеспечит социальную стабильность в обществе.

В качестве долгосрочной меры в АТОР предложили ввести льготы по уплате налогов для туроператорских компаний – по аналогии со льготами, введенными для сферы IT.

"Предлагается рассмотреть вопрос снижения взносов туроператоров в ПФР, ФСС и ФОМС – до 7,6% вместо 30-15%, действующих сейчас, снижения налога на прибыль до 3% и снижения НДС до 7%", — отметили в ассоциации. Такие льготы в АТОР предлагают ввести с 2022 по 2025 годы.

В ассоциации считают, что предлагаемые меры поддержки впишутся в разрабатываемый в правительстве РФ пакет помощи бизнесу, который предположительно включает ряд мер по сохранению занятости, списание задолженности по налогам и страховым взносам для компаний из наименее восстановившихся отраслей, переходный налоговый режим для ряда категорий предприятий, продолжение программ льготного кредитования на заработную плату в размере МРОТ.