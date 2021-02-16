Как сообщает компания, в мае 2019 года у него был обнаружен рак поджелудочной железы. В начале февраля 2021 года Соренсон отказался от части служебных обязанностей для более активного лечения болезни.

Соренсон стал генеральным директором Mariott в 2012 году, он был первым топ-менеджером гостиничного гиганта, не представляющим семью Марриотт. Под его руководством компания приобрела сеть Starwood Hotels & Resorts за $13,6 млрд.

Фото: Пресс-служба Marriott International

"У Арне была сверхъестественная способность предугадывать, куда движется индустрия гостеприимства, и обеспечивать рост для Marriott International. Ему очень нравился гостиничный бизнес и встречи с партнерами по всему миру", — цитирует пресс-служба компании слова председателя совета директоров Джона Уилларда Марриотта-младшего.

Marriott International – одна из крупнейших в мире компаний по управлению гостиничными брендами. Основана в 1927 году американцем Джоном Уиллардом Марриоттом. Штаб-квартира находится в США. Сейчас под ее управлением – 7,5 тысяч гостиниц по всему миру, работающих под 30-ю брендами. Среди самых известных – Marriott, Sheraton, Starwood, Westin. В России Marriott представлен наиболее широко среди зарубежных брендов.